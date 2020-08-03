







Интерфакс-Запад " представитель пресс-службы генпрокуратуры. "По состоянию на данное время каких-либо запросов из Офиса генпрокурора Украины к нам не поступало. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится", - сказал агентству "" представитель пресс-службы генпрокуратуры.





По его словам, "когда ходатайство поступит, то тогда можно будет вести о чем-то предметный разговор, пока ходатайства нет".





Как сообщалось, 30 июля СБУ Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси россиян, которых власти считают бойцами ЧВК Вагнера, которые якобя были заброшены в страну для организации массовых беспорядков.





"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в минувший четверг.





На следующий день в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что проинформировали компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников боевых действий в Донбассе.





"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили в Офисе генпрокурора.





Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены обвинения.





31 июля МИД Беларуси передал Украине список задержанных и обратился с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.





Сотрудники правоохранительных органов Беларуси 29 июля задержали под Минском 32 гражданина РФ. Еще один был задержан в Гомельской области - он там жил последние несколько лет





Вечером 29 июля Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.





Между тем, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Беларуси российских граждан и рассчитывает на взаимодействие с правоохранительными органами республики.





"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами", - заявил Мезенцев журналистам в субботу в Минске.





Посол подчеркнул, что "те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление".





"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", - отметил дипломат.





В пятницу вопрос о задержании россиян в Беларуси обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.





"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.