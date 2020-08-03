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Генпрокуратура: запрос от Киева об экстрадиции "вагнеровцев" не получали

03.08.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Генеральной прокуратуре Беларуси констатируют, что на утро понедельника запрос от Офиса генпрокурора Украины об экстрадиции задержанных в конце июля россиян не поступал.



"По состоянию на данное время каких-либо запросов из Офиса генпрокурора Украины к нам не поступало. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы генпрокуратуры.

По его словам, "когда ходатайство поступит, то тогда можно будет вести о чем-то предметный разговор, пока ходатайства нет".

Как сообщалось, 30 июля СБУ Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси россиян, которых власти считают бойцами ЧВК Вагнера, которые якобя были заброшены в страну для организации массовых беспорядков.

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в минувший четверг. 

На следующий день в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что проинформировали компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников боевых действий в Донбассе.

"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили в Офисе генпрокурора. 

Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены обвинения.

31 июля МИД Беларуси передал Украине список задержанных и обратился с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси 29 июля задержали под Минском 32 гражданина РФ. Еще один был задержан в Гомельской области - он там жил последние несколько лет

Вечером 29 июля Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Между тем, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Беларуси российских граждан и рассчитывает на взаимодействие с правоохранительными органами республики.

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами", - заявил Мезенцев журналистам в субботу в Минске.

Посол подчеркнул, что "те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление".

"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", - отметил дипломат.

В пятницу вопрос о задержании россиян в Беларуси обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. 

"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Теги: Минск
 
 
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В Генеральной прокуратуре Беларуси констатируют, что на утро понедельника запрос от Офиса генпрокурора Украины об экстрадиции задержанных в конце июля россиян не...
 
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