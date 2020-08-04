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Послание Александра Лукашенко: чего ждут от обращения президента депутаты и простые белорусы?
04.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начинается
В этом году многое непривычно. Во-первых, послание президента, как правило, проходило весной в здании Дома правительства. Так что изменились и время, и место. Выступать Александр Лукашенко будет во Дворце Республики, там его смогут вживую послушать больше людей – будет примерно 2,5 тысячи человек. Это не только депутаты, но и представители местной власти, военные, журналисты, послы иностранных государств, руководители самых разных белорусских предприятий.
А что касается времени, то президент сам заявлял в конце апреля, что в этом году он решил совместить послание со своей предвыборной программой. Кроме того, Лукашенко тогда отмечал, что из-за коронакризиса делать какие-либо экономические прогнозы непросто. Между тем послание президента – это стратегия и тактика на год, то есть значительная его часть всегда посвящена экономике. С этим согласны и депутаты.
«Меня, как председателя комиссии по международным делам, интересуют подходы к приоритетам белорусской внешней политики. В конце 90-х Александр Лукашенко предложил концепцию многовекторой политики. Это был максимально разумный подход. Но сейчас глобальные процессы меняются, формируется многополярный мир», – указал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
Выступление Александра Лукашенко будут транслировать по национальному телевидению и радио.
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Ежегодное выступление – это конституционная обязанность главы государства, в нем он обозначает основные направления развития страны на ближайшую перспективу.
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