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В Аризоне взорвали пролет моста с застрявшим поездом (ВИДЕО)

05.08.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Аризоне взорвали пролет железнодорожного моста через озеро Темптаун.  

Там неделю назад сошёл с рельсов и загорелся поезд с химвеществами. Пламя уничтожило один из пролетов переправы, второй с вагонами уцелел. Из-за огня металл потерял свои свойства. Поэтому конструкцию решили взорвать. На этом месте уже начались ремонтные работы.

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В Аризоне взорвали пролет железнодорожного моста через озеро Темптаун.   Там неделю назад сошёл с рельсов и загорелся поезд с химвеществами. Пламя уничтожило один...
 
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