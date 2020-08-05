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В Аризоне взорвали пролет моста с застрявшим поездом (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Аризоне взорвали пролет железнодорожного моста через озеро Темптаун.
Там неделю назад сошёл с рельсов и загорелся поезд с химвеществами. Пламя уничтожило один из пролетов переправы, второй с вагонами уцелел. Из-за огня металл потерял свои свойства. Поэтому конструкцию решили взорвать. На этом месте уже начались ремонтные работы.
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В Аризоне взорвали пролет железнодорожного моста через озеро Темптаун. Там неделю назад сошёл с рельсов и загорелся поезд с химвеществами. Пламя уничтожило один...
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