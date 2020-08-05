В Волковыске можно отслеживать движение общественного транспорта онлайн

Приложение
Приложение позволяет отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут к месту назначения, в том числе и между городами региона, с учетом выбранных видов общественного транспорта.
Пока проходит тестирование маршрутов общественного транспорта в Волковыске. Нажав на кнопку определения местоположения, пользователь найдет автобусные остановки рядом, узнает расписание и время прибытия автобуса.
В перспективе появится и функционал для пригорода и межгорода.