В Волковыске можно отслеживать движение общественного транспорта онлайн

Источник материала: Новости Волковыска

Приложение «Транспорт BY» является элементом системы диспетчерского управления пассажирским транспортом IBA AVM, которая была включена в государственный реестр, и предназначено для повышения эффективности работы общественного транспорта и улучшения качества обслуживания пассажиров.

Приложение позволяет отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут к месту назначения, в том числе и между городами региона, с учетом выбранных видов общественного транспорта.

Пока проходит тестирование маршрутов общественного транспорта в Волковыске. Нажав на кнопку определения местоположения, пользователь найдет автобусные остановки рядом, узнает расписание и время прибытия автобуса.

В перспективе появится и функционал для пригорода и межгорода.







