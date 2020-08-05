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"Тест-драйв" пневматического пистолета. Стреляли по окнам, проезжающим машинам и бездомным животным
Источник материала: БT"Тест-драйв" пневматического пистолета. Проверяя ударную силу оружия, продавец и покупатель стреляли по окнам, проезжающим машинам и бездомным животным. Милиция Витебска сообщала, что задержаны два парня - подозреваемые в хулиганстве. Сегодня ночью в дежурную часть обратилась женщина, она рассказала, что кто-то разбил балконное стекло. Квартира на 6 этаже дома по улице Ленинградская. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Выясняя обстоятельства, правоохранители обратили внимание уже на разбитое стекло Mazdа, машина была припаркована возле дома. А ближе к утру в Железнодорожный РОВД обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что в этом районе около полуночи неизвестный выстрелил в заднее стекло его автомобиля, едва не задев пассажира. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики нашли связующее звено этих историй.
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"Тест-драйв" пневматического пистолета. Проверяя ударную силу оружия, продавец и покупатель стреляли по окнам, проезжающим машинам и бездомным животным. Милиция...
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