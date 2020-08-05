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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21 миллион сигарет на 230 тысяч долларов изъят на белорусско-латвийской границе Товар без каких-либо акцизных марок перевозили по недействительным документам и по совсем нелогичному маршруту, сообщает Таможенный комитет. Согласно...

Товар без каких-либо акцизных марок перевозили по недействительным документам и по совсем нелогичному маршруту, сообщает Таможенный комитет. Согласно представленным российским перевозчиком бумагам, товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес украинского получателя. Путь через Латвию, Беларусь и Россию вызвал сомнения у таможенников. Информацию проверили, и оказалось, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии, а также не заключал никаких контрактов с их отправителем. Специалисты полагают, что сигареты пытались нелегально переправить и продать в России. Товар задержится в Беларуси на время проверки и выяснения всех обстоятельств нарушения.