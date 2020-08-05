ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

21 миллион сигарет на 230 тысяч долларов изъят на белорусско-латвийской границе

05.08.2020 20:04 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Товар без каких-либо акцизных марок перевозили по недействительным документам и по совсем нелогичному маршруту, сообщает Таможенный комитет. Согласно представленным российским перевозчиком бумагам, товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес украинского получателя. Путь через Латвию, Беларусь и Россию вызвал сомнения у таможенников. Информацию проверили, и оказалось, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии, а также не заключал никаких контрактов с их отправителем. Специалисты полагают, что сигареты пытались нелегально переправить и продать в России. Товар задержится в Беларуси на время проверки и выяснения всех обстоятельств нарушения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товар без каких-либо акцизных марок перевозили по недействительным документам и по совсем нелогичному маршруту, сообщает Таможенный комитет. Согласно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мясников рассказал, как обойтись без лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика