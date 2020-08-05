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22-летнего могилевчанина подозревают в продаже гашиша

05.08.2020 20:04 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Оказывал содействие интернет-магазину, был задержан во время оперативной разработки. Могилевский наркоконтроль рассказал, что им в руки попал 22-летний местный житель.  Его подозревают в продаже гашиша. По версии оперативников, молодой человек был замечен в Гомельской области и Минске, где он уже делал закладки в специально оборудованных для этого тайниках. 
 
Теги: Минск
 
 
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Оказывал содействие интернет-магазину, был задержан во время оперативной разработки. Могилевский наркоконтроль рассказал, что им в руки попал 22-летний местный...
 
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