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22-летнего могилевчанина подозревают в продаже гашиша
Источник материала: БTОказывал содействие интернет-магазину, был задержан во время оперативной разработки. Могилевский наркоконтроль рассказал, что им в руки попал 22-летний местный житель. Его подозревают в продаже гашиша. По версии оперативников, молодой человек был замечен в Гомельской области и Минске, где он уже делал закладки в специально оборудованных для этого тайниках.
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Оказывал содействие интернет-магазину, был задержан во время оперативной разработки. Могилевский наркоконтроль рассказал, что им в руки попал 22-летний местный...
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