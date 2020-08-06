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8 августа на площади в Солигорске состоится большой концерт с участием белорусских артистов

06.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

8 августа на площади в Солигорске состоится большой концерт с участием белорусских артистов

8 августа на Центральной площади Солигорска состоится концерт "Моя Родина! Моя Беларусь!". В концерте примут участие белорусские исполнители, сообщает Электронный Солигорск.

Начало программы в 19.00, где выступят: Тариел Майсурадзе, Ольга Колесникова, Zena, Герман Титов, Алексей Хлестов.

Также в концерте участвуют: шоу казачьей песни и танца "Маме нравится", Ксения Галецкая, Евгений Курчич, Иван Здонюк, Заслуженный любительский коллектив РБ театр эстрадной песни "Сябрынка".

8 августа на площади в Солигорске состоится большой концерт с участием белорусских артистов

 
 
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8 августа на Центральной площади Солигорска состоится концерт "Моя Родина! Моя Беларусь!". В концерте примут участие белорусские исполнители, сообщает Электронный...
 
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