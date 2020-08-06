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8 августа на площади в Солигорске состоится большой концерт с участием белорусских артистов
06.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
8 августа на Центральной площади Солигорска состоится концерт "Моя Родина! Моя Беларусь!". В концерте примут участие белорусские исполнители,
Начало программы в 19.00, где выступят: Тариел Майсурадзе, Ольга Колесникова, Zena, Герман Титов, Алексей Хлестов.
Также в концерте участвуют: шоу казачьей песни и танца "Маме нравится", Ксения Галецкая, Евгений Курчич, Иван Здонюк, Заслуженный любительский коллектив РБ театр эстрадной песни "Сябрынка".
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8 августа на Центральной площади Солигорска состоится концерт "Моя Родина! Моя Беларусь!". В концерте примут участие белорусские исполнители, сообщает Электронный...
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