Концерты, мастер-классы, дегустации, выставки. Программа мероприятий на участках голосования в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





На участках для голосования в день выборов будут организованы разнообразные мероприятия. Случчане смогут принять участие в мастер-классах, спортивных турнирах, посетить ярмарки и торговые точки, концертные площадки, выставки и многое другое, сообщает «Слуцкий край».

Участки для голосования будут работать с 8:00 до 20:00.

На участках для голосования будут работать торговые точки, аттракционы, помощь и содействие окажут волонтеры.

Участок для голосования №1 - Городской дом культуры

11.00 – 12.00 Концертная программа «Мой край родной».

10.00 – 18.00 Выставка «Вдохновение» любительского объединения «Фантазия».

13.00 – 14.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателю).

В течении дня школьный базар (скидки 10 – 30%, площадка возле ГДК – в течение дня).

14.00 – 15.00 Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».

Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка».

14.00 – 15.00 Демонстрация одежды ООО «Марк Формель».

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

Участок для голосования №2 - ГУО «Средняя школа №6 г. Слуцка»

8.00 – 20.00 Видеоконцерт «Моя любимая Беларусь».

8.00 – 20.00 Книжная выставка «Квітней пад небам сінім, Беларусь».

11.00 – 12.00 Консультация медицинских работников «Ты и твое здоровье».

12.00 – 14.00 Соревнования по футболу.

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

15.00 – 16.00 Демонстрация одежды ООО «Марк Формель».

Участок для голосования №3 - ГУО «Центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи»

8.00 – 20.00 Выставка фоторабот (1 этаж).

В течение дня вручение подарков первому избирателю и впервые голосующим.

8.00 – 20.00 Мастер-класс по резьбе по дереву и демонстрация работ.

8.00 – 14.00 Мастер-класс по вытинанке.

14.00 – 16.00 Турнир по шашкам.

14.00 – 20.00 Вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.

Дегустация продукции ЕВРООПТ.

Участок для голосования №4 - ГУК «Слуцкий городской Молодежный центр»

8.00 Вручение первому проголосовавшему избирателю сертификата на бесплатную подписку на газету «Слуцкий край».

13.00 – 14.00 Концертная программа «За Беларусь!».

В течение дня выставка работ учащихся «Творческий калейдоскоп».

12.00 – 14.00 Мастерская отделения дневного пребывания для инвалидов Слуцкого ТЦСОН «Хорошее настроение».

Интерактивный мастер-класс «Фантазия на тему…» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН.

Выездная торговля ТУП «Слуцкий рынок ОПС».

Участок для голосования №5 - Общежитие ДУП «ЖРЭП №3» УП «Минскоблсельстрой»

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.

13.00 – 14.00 Концертная программа «Мая радзіма – Беларусь».

Выездная торговля ЕВРООПТ.

Участок для голосования №6 - Административное здание ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

13.30 – 14.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».

В течение дня вручение подарка (туи в кадке) 1, 100 проголосовавшим избирателям.

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования №7 - «Белгосстрах» по Слуцкому району

12.30 – 13.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.

10.00 – 12.00 Дегустация собст­венной продукции ТД «Радуга-свет».

В течение дня выездная торговля.

Участок для голосования №8 - ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка»

8.00 Вручение первому проголосовавшему сертификата на бесплатную подписку на газету «Слуцкий край».

12.00 – 13.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования №9 - ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка»

8.00 – 20.00 Радиоконцерт «Квітней пад небам сінім, Беларусь».

8.00 – 20.00 Книжная выставка «Мая краіна – Беларусь!».

8.00 – 20.00 Выставка детского творчества «Мая вышыванка».

9.00 – 10.00 Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат».

10.00 – 12.00 Консультация медицинских работников «Ты и твое здоровье».

11.00 – 13.00 Чествование молодых избирателей «Ваш выбор – ваше будущее».

12.00 – 13.00 Игровая программа «Дело в шляпе».

12.00 – 13.00 Соревнования по настольному теннису «Первая ракетка».

14.00 – 15.00 Литературно-музыкальная композиция «Васільковая Беларусь!».

15.00 – 16.00 Документальный фильм «Я шагаю по стране».

16.00 – 18.00 Соревнования по волейболу.

17.00 – 18.00 Беспроигрышная лотерея «Удача в придачу».

18.00 – 20.00 Документальный фильм «Я шагаю по стране».

14.00 – 15.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).

Вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

Участок для голосования №10 - Стоматологическая поликлиника УЗ «Слуцкая центральная районная больница»

12.00 – 13.00 Концертная программа «Моя страна – мой выбор».

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.

Выездная торговля ООО «Камена-Слуцк». Акция на пиццу.

Участок для голосования №11 - ГУО «Средняя школа №4 г. Слуцка»

10.00 – 11.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.

11.00 – 12.00 Концертная программа «Сэрцам адданыя родная зямлі».

13.00 – 14.00 Экскурсия в школьный музей «Пионерская организация Слутчины».

14.00 – 16.00 Спортивная программа «Идем на рекорд».

17.00 – 18.00 Мастер-класс «Волшебная лента».

Выездная торговля-дегустация ЕВРООПТ.

Участок для голосования №12 - Административное здание Слуцкого филиала «Белорусская геологоразведочная экспедиция» ГП «НПЦ по геологии»

11.00 – 14.00 Соревнования по дартсу.

14.30 – 15.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.

Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».

Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования №13 - ГУО «Средняя школа №8 г. Слуцка»

13.00 – 14.00 Концерт «За любимую Беларусь».

11.00 – 17.00 Чествование молодых избирателей «Ваш выбор – ваше будущее» с участием ОО «БРСМ».

15.00 – 17.00 «Танцевальный микс».

10.00 – 18.00 Выставка «Творчество моей семьи».

14.00 – 15.00 Игротека: настольный теннис, шахматы.

Выездная торговля – магазин «Катюша».

Участок для голосования №14 - Центр традиционной культуры

11.00 – 11.40 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».

В течение дня выставка «Сучаснае і вечнае».

Выездная торговля – магазин «Катюша».

Участок для голосования №15 - ГУО «Средняя школа №9 г. Слуцка»

8.00 – 20.00 Выставка творческих работ учащихся и педагогических работников ГУО «Средняя школа №9 г. Слуцка» «Тепло человеческих рук».

11.00, 13.00 Презентация школьной одежды «Скоро в школу!».

12.00 – 13.00 Мини-концерт «Мелодии лета».

10.00 – 15.00 Спортивные игры «Наш спортивный выбор»: футбол, пионербол, волейбол, теннис.

Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».

Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования №16 - ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка»

12.00 – 13.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.

10.00 – 15.00 Литературная выставка «Куточак Беларусі».

10.00 – 12.00 Шахматно-шашечный турнир.

12.00 – 13.00 Мини-концерт «Праздничное настроение».

17.00 – 19.00 Художественный марафон.

Выездная торговля ООО «Вояж-Макс».

Участок для голосования №17 - ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка»

8.00 – 10.00 Музыкальный видеоконцерт «Наши песни».

13.00 – 15.00 Соревнования по настольному теннису.

15.00 – 16.00 Мастер-класс «Сделаем открытку вместе».

16.00 – 17.00 Викторина-лотерея «Город детства».

Выездная торговля ООО «Вояж-Макс».

Участок для голосования №18 - ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся»

8.00 – 20.00 Выставка творческих работ учащихся и педагогов «Палитра творчества».

13.00 – 14.00 Экскурсия в музей соловья.

15.00 – 16.00 Экскурсия в уголок живой природы.

Выездная торговля ЕВРООПТ.

Участок для голосования №19 - Административное здание УЗ «Слуцкая центральная районная больница», 1-й этаж

9.00 – 20.00 Профилактическая акция «Измерь свое давление – скажи инфаркту и инсульту «Нет!».

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования №20 - Административное здание УЗ «Слуцкая центральная районная больница» (закрытый участок).

Участок для голосования №21 - ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка»

12.00 – 14.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.

10.00 – 12.00 Мастер-класс «Я люблю спорт» (настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол).

10.00 – 12.00 Онлайн-концерт «За любимую Беларусь!».

12.00 – 15.00 Акция «Твой выбор»: мастер-класс по изготовлению цветов «Цветы Беларуси»; арт-студия «Радуга настроения»; работа фотозон «Василинка», «#Твой выбор»; информационная палатка «Это мой выбор, а что выбираешь ты?» (районный ресурсный центр по формированию ЗОЖ).

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования №22 - Учебный корпус №2 УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»

10.00 – 14.00 Акция «Контролируй свое артериальное давление».

9.00 – 20.00 Выставка «Медики за здоровый образ жизни».

Выездная торговля магазин «Катюша».

Участок для голосования №23 - ГУО «Средняя школа №2 г. Слуцка»

12.00 – 14.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.

12.00 – 14.00 Музыкальное поздравление избирателей, голосующих впервые.

15.00 – 17.00 Акция «Не допусти, предупреди, помощь окажи».

15.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению фликеров «Стань заметней».

10.00 – 12.00 Выездная торговля КУП «Слуцкторг» и дегустация продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).

Участок для голосования №24 - ГУО «Средняя школа №12 г. Слуцка»

8.00 – 20.00 Работа фотозоны «Мая Радзіма – Беларусь».

10.00 – 17.00 Выставка-презентация работ участников объединения по интересам «Поиск и творчество».

11.00 – 12.00 Спортландия «Лето на здоровье».

12.00 – 13.00 Мастер-класс по игре в баскетбол «Любимый летний вид спорта».

13.00 – 14.00 Турнир по настольному теннису «Виртуозный мяч».

13.00 – 15.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).

14.00 – 15.00 Акция БРСМ «Моя любимая Беларусь».

15.00 – 17.00 Мастер-класс по работе с деревом «Для любимой мамы своими руками».

Выездная торговля ТУП «СМК-трейдинг».

Участок для голосования №25 - УО «Слуцкий государственный колледж»

11.00 – 12.00 Концертная программа «За Беларусь».

8.00 – 17.00 Выставка «Моя профессия – мое будущее».

В течение дня поздравление впервые голосующих избирателей.

Участок для голосования №26 - Городской Дворец культуры молодежи

10.00 – 20.00 Концертная программа «Квітней пад небам сінім, Беларусь!».

10.00 – 19.00 Фотовыставка Алёны Герасимович «Край родной, я тебя воспеваю».

Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).

В течение дня поздравление впервые голосующих избирателей «Я голосую впервые».

Выездная торговля.

Участок для голосования №27 - Административное здание ОАО «Крановый завод»

10.00 – 10.30 Мини-концерт «Моя страна – мой выбор».

Выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, работа буфета.

Участок для голосования №28 - ГУО «Средняя школа №10 им. С.Ф. Рубанова г. Слуцка»

11.00 – 12.00 Концертная программа «За любимую Беларусь».

12.00 – 13.00 Мастер-классы по мини-гольфу и корфболу «Мы за здоровый образ жизни».

11.00 – 15.00 Чествование молодых избирателей «Найди время выбрать будущее» с участием ОО «БРСМ».

14.00 – 16.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Цветы родного края».

Выездная торговля ТД «Радуга-свет».

Участок для голосования №29 - ГУО «Средняя школа №5 г. Слуцка»

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

12.00 – 15.00 Выставка-вернисаж «Символы Беларуси – вехи истории».

15.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы «Беларусачка».

11.00 – 15.00 Турнир по шахматам (вручение разовых абонементов на футбольный матч).

14.00 – 17.00 Турнир по настольному теннису (вручение разовых абонементов в бассейн ГУ «Слуцкая СДЮШОР»).

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования №30 - Слуцкая районная центральная библиотека

8.00 – 20.00 Литературная экспозиция «Гістарычны шлях Беларусі».

9.00 – 19.00 Литературный ростомер «Ваш рост в книгах».

10.00 Концертная программа Слуцкого городского центра традиционной культуры.

10.00 – 11.00 Библио-викторина «Раритеты нашего фонда».

11.00 – 18.00 Краеведческое лото «Слуцк: гісторыя і сучаснасць».

13.00 – 14.00 Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Слуцк – горад маёй мары».

13.00 – 16.00 Видеопрезентация «Мой родны горад – мая малая радзіма».

Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования №31 - ГУО «Гимназия №2 г. Слуцка»

10.00 – 11.30 Спортландия «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни».

11.00 – 14.00 Мастер-класс по изготовлению шкатулки «Сундучок».

14.00 – 15.00 «Школа Красоты K&S Models agency» показ мод «Модное лето».

Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».

Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования №32 - Административное здание ОАО «Слуцкий хлебозавод»

8.30 – 17.00 Выставка-продажа-дегустация хлебобулочных изделий «Будьте здоровы» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).

9.00 – 18.00 Чествование молодых избирателей «Думай! Действуй! Выбирай!» с участием ОО «БРСМ».

11.00 – 11.30 Мини-концерт «Моя страна – мой выбор».

Участок для голосования №33 - Бокшицкий сельский дом культуры

11.00 Концертная программа «Табе, мая вёска, прысвячаем свята!».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Мы живем творчеством…».

16.00 Викторина «Герои нашего времени!».

Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования №34 - Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Прощицы

15.00 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».

14.00 – 16.00 Профилактическая акция «Измерь свое давление – скажи инфаркту и инсульту «Нет!».

Участок для голосования №35 - Дом социальных услуг, д. Городище

13.00 Концертная программа «Табе, мая вёска, прысвячаем свята!».

Участок для голосования №36 - ГУО «Весейская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Палитра родного края!».

Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ, КУП «Слуцкая фабрика пошива одежды».

Участок для голосования №37 - Мелешковский центр культуры и досуга

16.00 Праздник деревни «Мая Радзіма – Случчына».

16.00 – 19.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования №38 - Исернский сельский клуб

11.00 Концертная программа «Песней славим Слутчину».

10.00 – 15.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Чароўная сіла мастацтва».

14.00 Игровая викторина «Ад каранёў сваіх».

11.00 – 13.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования №39 - ГУО «Великосливская базовая школа»

12.00 – 14.00 Чествование молодых избирателей «Думай! Действуй! Выбирай!» с участием ОО «БРСМ».

15.00 – 17.00 Турнир по настольному теннису «Веселый мяч».

Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования №40 - Бывшее здание ГУО «Новодворцевская базовая школа»

8.00 Вручение пер­вому проголосовавшему избирателю сертификата на бесплатную подписку на газеты «Слуцкий край».

12.30 Концертная программа «Песней славим Слутчину».

Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования №41 - Кировский сельский дом культуры

15.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».

10.00 – 15.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Творчыя задумы ўвасобім у жыццё».

Участок для голосования №42 - Клепчанский сельский клуб

15.30 Концертная программа «Песней славим Слутчину».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Крыніца натхнёнай творчасці».

15.00 Викторина «Гісторыя нашай вёскі».

Участок для голосования №43 - Козловичский сельский дом культуры

11.00 Концертная программа «Беларусь для мяне – мая родная маці».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга ручных чудес».

15.00 Мастер-класс по соломоплетению.

11.00 – 14.00 Работа аттракционов.

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкий районный ФОЦ».

Соревнования по дартсу (вручение разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкий районный ФОЦ»).

Выездная торговля – БЕЛ­КООПСОЮЗ, КУП «Слуцкая фабрика пошива одежды».

Участок для голосования №44 - Огородниковская библиотека-клуб

13.00 Концертная программа «Беларусь для мяне – мая родная маці».

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

Участок для голосования №45 - ГУО «Повстынская средняя школа»

11.00 Концертная программа «Квітней, мой родны край!».

Мастер-класс по декупажу с элементами живописи.

Участок для голосования №46 - Здание Первомайского сельисполкома

11.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».

Участок для голосования №47 - Новинковский сельский клуб

14.00 Концертная программа «Песней славим Слутчину».

Участок для голосования №48 - ГУО «Омговичская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!».

Участок для голосования №49 - Здание Сорогского сельисполкома

13.00 Концертная программа «И песней славится земля…».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «У нас кожная хата майстрамі багата».

15.00 Мастер-класс по современным видам декоративно-прикладного искусства.

Участок для голосования №50 - Квасыничский центр ремесел

14.00 Концертная программа «Песней славим Слутчину».

13.30 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (плетение пояса, ткачество, соломоплетение, глина).

15.00 – 19.00 Экспозиция «Квасыніцкія дзівосы».

Работа аттракционов.

Участок для голосования №51 - Болотчицкий сельский клуб

12.00 Концертная программа «Мир нашему дому».

14.00 Литературная викторина «Наша память, наша история».

Участок для голосования №52 - ГУО «Октябрьская базовая школа им. В. Витки»

8.00 – 20.00 Выставка «Чароўны свет паперы».

Выставка «Бабулін куфэрак».

Участок для голосования №53 - ГУО «Греская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Беларусь – жыцця майго крыніца».

Выставка декоративно-прикладного творчества.

Участок для голосования №54 - Мусичский сельский клуб

11.00 Концертная программа «Мая Радзіма Беларусь».

10.00 – 16.00 Выставка книг «Постоянство памяти».

Участок для голосования №55 - Маякский сельский дом культуры

11.00 Концертная программа «Красуй, Радзіма! Квітней, жыццё!».

14.00 Игровая программа «Слуцк старажытны».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мы живем творчеством…».

Участок для голосования №56 - Шищицкий сельский клуб

15.00 Концертная программа «Шануем спадчыну!».

10.00 – 16.00 Выставка-информация «Листаем времени страницы».

Участок для голосования №57 - Гацуковский сельский клуб

14.00 Концертная программа «Беларусь – наш лёс і песня!».

15.00 – 19.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования №58 - Вежский сельский дом культуры

12.00 Концертная программа «Беларусь – наш лёс і песня!».

10.00 – 16.00 Выставка-информация «Я гражданин, я избиратель!».

11.00 – 13.00 Работа аттракционов.

10.00 – 14.00 Дегустация продукции ОАО «ТУП КХП-Трэйд» в магазине «Золотой злак».

Участок для голосования №59 - Актовый зал ОАО «Слуцкий уксусный завод»

14.00 Концертная программа «Родной для сердца уголок».

15.00 Встреча с Почетным гражданином Минской области и Слуцкого района, Героем Социалистического Труда С.И. Шкляревским.

В течение дня дегустация мясной и кондитерской продукции.

10.00 – 14.00 Дегустация продукции ОАО «ТУП КХП-Трэйд» в магазине Золотой злак».

Участок для голосования №60 - ГУО «Замостская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Моя Родина, моя Беларусь!».

13.00 Мастер-класс по джутовой филиграни.

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерство рук и сердца».

8.00 – 20.00 Акция БРСМ «Мы вместе!», торжественная встреча и вручение подарка 1, 50 и 100 избирателям.

11.00 – 12.00 Компьютерные игры «Пройди тест на знание истории».

15.00 Квест-игра по сельскому подворью «З любоўю да роднай зямлі».

17.00 Соревнования по футболу «Кожаный мяч».

18.00 Выставка поделок «Мир глазами детей».

Участок для голосования №61 - Леньковский сельский дом культуры

14.00 Концертная программа «Квітней, мая Радзіма!».

Выставка декоративно-прикладного искусства «Белорусские мотивы».

Участок для голосования №62 - Здание Серяжского сельисполкома

15.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».

Участок для голосования №63 - Лучниковский центр культуры

13.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».

10.00 – 16.00 Мастер-класс современных видов ДПИ.

Выставка декоративно-прикладного искусства «Чароўная сіла мастацтва».

Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования №64 - ГУО «Знаменская средняя школа»

8.00 – 20.00 Выставка-презентация творческих работ учителей, учащихся и их родителей «Самабытнасць таленту».

9.00 – 19.00 Книжно-иллюстрированная выставка «Ра­дзімай сваёй ганаруся!».

8.00 – 20.00 Работа школьного краеведческого музея.

10.00 – 12.00 Мастер-класс «Волшебный мир квиллинга».

10.00 – 12.00 Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья».

12.00 – 14.00 Арт-грим «Все цвета радуги».

14.00 – 16.00 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».

Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования №65 - Ленинский сельский дом культуры

12.00 Концертная программа «Квітней, наша Радзіма, і слаўся ў стагоддзях».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Вясковай творчасці талент».

Участок для голосования №66 - ГУО «Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»

14.00 Концертная программа «Заўсёды радасцю напоўнена зямля!».

12.00 Мастер-класс по ткачеству.

10.00 – 16.00 Выставка традиционного ткачества.

14.00 – 19.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования №67 - Селищанский сельский дом культуры

11.30 Концертная программа «Бацькоў­скаму краю адданы».

10.00 – 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Творчыя задумы ўвасобім у жыццё».

Участок для голосования №68 - ГУО «Танежицкая средняя школа»

13.00 Концертная программа «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам».

Участок для голосования №69 - ГУО «Лядненская средняя школа»

14.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».

Участок для голосования №70 - Здание Рачковичского сельисполкома

16.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».