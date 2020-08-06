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Турист оперся на 200-летнюю скульптуру ради селфи в Италии. Вот что произошло дальше

06.08.2020 14:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В итальянской коммуне Поссаньо турист случайно сломал 200-летнюю гипсовую скульптуру. Это произошло из-за того, что мужчина оперся на нее, чтобы сделать селфи. Турист никому не рассказал о произошедшем, но его очень скоро отыскала полиция. Посмотрите, как все произошло, и что теперь будет с виновником.

 
 
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