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Турист оперся на 200-летнюю скульптуру ради селфи в Италии. Вот что произошло дальше
Источник материала: Tut.by
В итальянской коммуне Поссаньо турист случайно сломал 200-летнюю гипсовую скульптуру. Это произошло из-за того, что мужчина оперся на нее, чтобы сделать селфи. Турист никому не рассказал о произошедшем, но его очень скоро отыскала полиция. Посмотрите, как все произошло, и что теперь будет с виновником.
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Он никому не рассказал о произошедшем.
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