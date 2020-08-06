|
Счастливый знак привел мужчину к богатству
Источник материала: ОНТ
Житель Лоуэр-Пленти (Австралия) сорвал джекпот. Мужчина считает, что это произошло благодаря счастливому знаку. О подробностях
Счастливчик рассказал, что его долго преследовали неудачи. Изменения начались, когда австралиец случайно оставил карманный нож на крыше своей машины. Раньше этот нож принадлежал родственнику, который недавно умер.
После 40-минутной поездки мужчина заметил, что нож все еще был на крыше машины.
Австралиец рассказал о необычном случае нескольким друзьям. Они посоветовали ему купить лотерейный билет.
1 августа мужчина выиграл в лотерею 634 тысячи австралийских долларов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Лоуэр-Пленти (Австралия) сорвал джекпот. Мужчина считает, что это произошло благодаря счастливому знаку. О подробностях сообщает UPI. Счастливчик рассказал,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)