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Счастливый знак привел мужчину к богатству

06.08.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Счастливый знак привел мужчину к богатству

Житель Лоуэр-Пленти (Австралия) сорвал джекпот. Мужчина считает, что это произошло благодаря счастливому знаку. О подробностях сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что его долго преследовали неудачи. Изменения начались, когда австралиец случайно оставил карманный нож на крыше своей машины. Раньше этот нож принадлежал родственнику, который недавно умер.

После 40-минутной поездки мужчина заметил, что нож все еще был на крыше машины.

Австралиец рассказал о необычном случае нескольким друзьям. Они посоветовали ему купить лотерейный билет.

1 августа мужчина выиграл в лотерею 634 тысячи австралийских долларов.

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Житель Лоуэр-Пленти (Австралия) сорвал джекпот. Мужчина считает, что это произошло благодаря счастливому знаку. О подробностях сообщает UPI. Счастливчик рассказал,...
 
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