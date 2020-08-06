Собака и аквариумная рыбка попытались атаковать друг друга – очень смешное видео

Источник материала: ОНТ

Забавный видеоролик о том, как пес и рыбка пытались подраться через стекло, набирает популярность в соцсетях.

Кадры опубликованы в Twitter. На них видно, как собака сидит возле аквариума и, заметив рыбку, пытается ее съесть. Однако рыбка оказалась не трусливой и попыталась сама атаковать пса.

Несколько секунд они по очереди пытаются укусить друг другу.

Пользователи в комментариях признались, что эти кадры их очень насмешили.

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