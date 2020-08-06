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Собака и аквариумная рыбка попытались атаковать друг друга – очень смешное видео
Источник материала: ОНТ
Забавный видеоролик о том, как пес и рыбка пытались подраться через стекло, набирает популярность в соцсетях.
Кадры опубликованы в Twitter. На них видно, как собака сидит возле аквариума и, заметив рыбку, пытается ее съесть. Однако рыбка оказалась не трусливой и попыталась сама атаковать пса.
Несколько секунд они по очереди пытаются укусить друг другу.
Пользователи в комментариях признались, что эти кадры их очень насмешили.
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Забавный видеоролик о том, как пес и рыбка пытались подраться через стекло, набирает популярность в соцсетях. Кадры опубликованы в Twitter. На них видно, как собака...
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