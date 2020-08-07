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Минсельхозпрод: три области намолотили свыше миллиона тон зерна

07.08.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минсельхозпрод: три области намолотили свыше миллиона тон зерна

Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод. 

Накануне планку взяли хлеборобы Гродненщины. Лидирует Минщина – на это утро намолочено уже более 1,1 миллиона тонн. Следом идет Брестчина. Всего намолочено 4,7 миллиона тонн. Убрано почти 57% площадей. Учитывая, что за день в среднем аграрии намолачивают 300 тысяч тонн, уже к вечеру республиканский каравай может весить пять миллионов тонн.

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Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод.  Накануне планку взяли...
 
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