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Минсельхозпрод: три области намолотили свыше миллиона тон зерна
Источник материала: ОНТ
Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод.
Накануне планку взяли хлеборобы Гродненщины. Лидирует Минщина – на это утро намолочено уже более 1,1 миллиона тонн. Следом идет Брестчина. Всего намолочено 4,7 миллиона тонн. Убрано почти 57% площадей. Учитывая, что за день в среднем аграрии намолачивают 300 тысяч тонн, уже к вечеру республиканский каравай может весить пять миллионов тонн.
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Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод. Накануне планку взяли...
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