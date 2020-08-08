|
Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»
Источник материала: ОНТ
Футбольный клуб «Ювентус» уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера. Об этом
7 августа «Ювентус» взял верх над французским «Лионом» со счетом 2:1. Этого результата не хватило туринцам для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA из-за правила гола на выезде. Первый матч завершился 1:0 в пользу «Лиона».
Маурицио Сарри стал главным тренером итальянского клуба перед началом сезона-2019/20. До этого он работал в «Челси» и «Наполи», а также ряде других команд.
Фото: EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб «Ювентус» уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. 7 августа «Ювентус» взял верх над...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)