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Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»

08.08.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»

Футбольный клуб «Ювентус» уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

7 августа «Ювентус» взял верх над французским «Лионом» со счетом 2:1. Этого результата не хватило туринцам для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA из-за правила гола на выезде. Первый матч завершился 1:0 в пользу «Лиона».

Маурицио Сарри стал главным тренером итальянского клуба перед началом сезона-2019/20. До этого он работал в «Челси» и «Наполи», а также ряде других команд.

Фото: EPA-EFE/Alessandro Di Marco

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Футбольный клуб «Ювентус» уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. 7 августа «Ювентус» взял верх над...
 
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