 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Участок для голосования №4
7.45 — Председатель участковой избирательной комиссии Ирина Павлова проводит последний инструктаж.
7.47 — Комиссия приступает к опечатывания урн для голосования.
Первые голосующие.
Участок для голосования №1
С открытием участка для голосования избиратели приходят с хорошим настроением и активно принимают участие в голосовании.
Одним из первых сделал свой выбор Валентин Климович.
Поздравления от председателя участковой комиссии принимает Жанна Кучинская.
Традиционно на участке работает и точка общественного питания.
Участок для голосования №2
Активны избиратели и на участке для голосования №2.
Люди идут по одному и семьями.
Свой выбор сделали и супруги Тороп: Григорий Макарович и Валентина Григорьевна.
Как отметил Григорий Макарович, он с супругой специально приехали с дачи, чтобы проголосовать и отдать голоса за достойного кандидата, мир и стабильность, спокойную старость и процветание родной Беларуси.
Участок для голосования №19
Участковая избирательная комиссия.
Наблюдатели.
Калинковичане делают свой выбор.
Так, Галина Комаренко и ее сын Денис отдали свои голоса за независимую, сильную и свободную Беларусь. За единственного, на их взгляд, достойного кандидата.
В буфете, что находиться на участке, можно купить фрукты и свежую выпечку.
Участок для голосования №21
Идет голосование.
Участок для голосования №3
На участке для голосования №3 избиратели могут познакомиться с творчеством учеников СШ №3, работы которых представлены на выставке.
Активисты БРСМ проводят акцию «За Беларусь!»
Активно идет и голосование.
Участок для голосования №8
Активно проходит голосование на избирательном участке №8, который разместился в средней школе 4.
Свой выбор сделала и калинковичанка Анна Козлова.
Как отметила Анна Михайловна, она убеждена, что проголосовала за достойного кандидата, который сохранит нашу страну процветающей.
Впервые в этом году воспользовалась своим избирательным правом Мария Ярош. Ее поздравили члены комиссии, а также вручили памятный сувенир.
— Свой выбор сделала осознанно, поэтому совсем не волновалась. Считаю, что каждый из нас обязан принимать участие в таких важных событиях для нашей страны, ведь ее будущее в наших руках.
Вместе с дочерью Софией пришла на выборы и Наталья Савченко.