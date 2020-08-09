 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Участок для голосования №4

7.45 — Председатель участковой избирательной комиссии Ирина Павлова проводит последний инструктаж.





7.47 — Комиссия приступает к опечатывания урн для голосования.





Первые голосующие.













Участок для голосования №1

С открытием участка для голосования избиратели приходят с хорошим настроением и активно принимают участие в голосовании.









Одним из первых сделал свой выбор Валентин Климович.





Поздравления от председателя участковой комиссии принимает Жанна Кучинская.





Традиционно на участке работает и точка общественного питания.





Участок для голосования №2

Активны избиратели и на участке для голосования №2.









Люди идут по одному и семьями.

Свой выбор сделали и супруги Тороп: Григорий Макарович и Валентина Григорьевна.













Как отметил Григорий Макарович, он с супругой специально приехали с дачи, чтобы проголосовать и отдать голоса за достойного кандидата, мир и стабильность, спокойную старость и процветание родной Беларуси.

Участок для голосования №19

Участковая избирательная комиссия.





Наблюдатели.





Калинковичане делают свой выбор.





Так, Галина Комаренко и ее сын Денис отдали свои голоса за независимую, сильную и свободную Беларусь. За единственного, на их взгляд, достойного кандидата.









В буфете, что находиться на участке, можно купить фрукты и свежую выпечку.





Участок для голосования №21

Идет голосование.









Участок для голосования №3

На участке для голосования №3 избиратели могут познакомиться с творчеством учеников СШ №3, работы которых представлены на выставке.





Активисты БРСМ проводят акцию «За Беларусь!»





Активно идет и голосование.









Участок для голосования №8

Активно проходит голосование на избирательном участке №8, который разместился в средней школе 4.





Свой выбор сделала и калинковичанка Анна Козлова.



Как отметила Анна Михайловна, она убеждена, что проголосовала за достойного кандидата, который сохранит нашу страну процветающей.

Впервые в этом году воспользовалась своим избирательным правом Мария Ярош. Ее поздравили члены комиссии, а также вручили памятный сувенир.





— Свой выбор сделала осознанно, поэтому совсем не волновалась. Считаю, что каждый из нас обязан принимать участие в таких важных событиях для нашей страны, ведь ее будущее в наших руках.

Вместе с дочерью Софией пришла на выборы и Наталья Савченко.



