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9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

09.08.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Участок для голосования №4

7.45 — Председатель участковой избирательной комиссии Ирина Павлова  проводит последний инструктаж.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

7.47 — Комиссия приступает к опечатывания урн для голосования.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Первые голосующие.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Участок для голосования №1

С открытием участка для голосования избиратели  приходят с хорошим настроением и активно принимают участие в голосовании.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Одним из первых сделал свой выбор Валентин Климович.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Поздравления от председателя участковой комиссии принимает Жанна Кучинская. 

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Традиционно на участке работает и точка общественного питания.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Участок для голосования №2

Активны избиратели и на участке для голосования №2.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Люди идут по одному и семьями. 

Свой выбор сделали и супруги Тороп: Григорий Макарович и Валентина Григорьевна.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Как отметил Григорий Макарович, он с супругой специально приехали с дачи, чтобы проголосовать и отдать голоса за достойного кандидата, мир и стабильность, спокойную старость и процветание родной Беларуси.

Участок для голосования №19

Участковая избирательная комиссия.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Наблюдатели.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Калинковичане делают свой выбор.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Так, Галина Комаренко и ее сын Денис отдали  свои голоса за независимую, сильную и свободную Беларусь. За единственного, на их взгляд, достойного кандидата.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

В буфете, что находиться на участке, можно купить фрукты и свежую выпечку.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Участок для голосования №21

Идет голосование.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Участок для голосования №3

На участке для голосования №3 избиратели могут познакомиться с  творчеством учеников СШ №3, работы которых представлены на выставке.

 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Активисты БРСМ проводят акцию «За Беларусь!»

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Активно идет и голосование.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Участок для голосования №8

Активно проходит голосование на избирательном участке №8, который разместился в средней школе 4.

 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

Свой выбор сделала и калинковичанка Анна Козлова.

 9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор
Как отметила Анна Михайловна, она убеждена, что проголосовала за достойного кандидата, который сохранит нашу страну процветающей.

Впервые в этом году воспользовалась своим избирательным правом  Мария Ярош. Ее поздравили члены комиссии, а также вручили памятный сувенир.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

— Свой выбор сделала осознанно, поэтому совсем не волновалась. Считаю, что каждый из нас обязан принимать участие в таких важных событиях для нашей страны, ведь ее будущее в наших руках.

Вместе с дочерью Софией пришла на выборы и Наталья Савченко.

9 августа — выборы Президента Республики Беларусь. Калинковичане делают свой выбор

 

 
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Участок для голосования №4 7.45 — Председатель участковой избирательной комиссии Ирина Павлова  проводит последний инструктаж. 7.47 — Комиссия приступает к
 
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