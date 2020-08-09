Лидия Ермошина рассказала, почему явка на досрочном голосовании была рекордной

Источник материала: ОНТ

Вся информация с избирательных участков, как обычно, стекается в Центризбирком. Это, если хотите, штаб, мозговой центр основного дня голосования.

Данные о явке там будут обновляться каждые два часа. Из-за эпидемиологической ситуации доступ в ЦИК ограничен. Но не для телеканала ОНТ.

Для телеканала ОНТ действительно удача работать сегодня в ЦИК – коммуникацию с журналистами пришлось пересмотреть из-за пандемии. Но ещё большая – в прямом эфире поговорить с главой Центризбиркома.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказывает о настроении в ЦИК, а также чем можно объяснить рекордную явку избирателей на досрочном голосовании. Подробности смотрите в видеоинформации.

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