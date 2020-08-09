|
Лидия Ермошина рассказала, почему явка на досрочном голосовании была рекордной
Источник материала: ОНТ
Вся информация с избирательных участков, как обычно, стекается в Центризбирком. Это, если хотите, штаб, мозговой центр основного дня голосования.
Данные о явке там будут обновляться каждые два часа. Из-за эпидемиологической ситуации доступ в ЦИК ограничен. Но не для телеканала ОНТ.
Для телеканала ОНТ действительно удача работать сегодня в ЦИК – коммуникацию с журналистами пришлось пересмотреть из-за пандемии. Но ещё большая – в прямом эфире поговорить с главой Центризбиркома.
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказывает о настроении в ЦИК, а также чем можно объяснить рекордную явку избирателей на досрочном голосовании. Подробности смотрите в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся информация с избирательных участков, как обычно, стекается в Центризбирком. Это, если хотите, штаб, мозговой центр основного дня голосования. Данные о явке там...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)