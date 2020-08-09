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Лукашенко заявил, что в отношении сторонников альтернативных кандидатов никаких репрессий не было и не будет
Источник материала: ОНТ
В отношении сторонников альтернативных кандидатов на выборах Президента никакие репрессии никем не предпринимались и предприниматься не станут, заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после голосования на выборах,
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко заявил, что в отношении сторонников альтернативных кандидатов никаких репрессий не было и не будет
В отношении сторонников альтернативных кандидатов на выборах Президента никакие репрессии никем не предпринимались и предприниматься не станут, заявил...
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