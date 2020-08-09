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«Мы увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы». Александр Лукашенко пообщался с журналистами после голосования на выборах Президента Беларуси
Источник материала: ОНТ
Свой выбор к этому моменту сделал и Глава государства.
По традиции,
Как голосовал Президент Беларуси и о чем спрашивали его журналисты, смотрите в видеоинформации:
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«Мы увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы». Александр Лукашенко пообщался с журналистами после голосования на выборах Президента Беларуси
Свой выбор к этому моменту сделал и Глава государства. По традиции, Александр Лукашенко голосует в основной день, в Минске, и, как уже заведено, общается с прессой. ...
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