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Белорусы, проживающие в Молдове, голосуют на избирательном участке в Кишиневе

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы, проживающие в Молдове, воспользовались своим правом на голосование на выборах президента. Единственный избирательный участок в республике работает в Кишиневе. Всего в списках зарегистрированы 430 граждан Беларуси.

На избирательный участок пускают в масках. Выдают перчатки и ручки. Для тех, кто не может по состоянию здоровья лично прийти в консульство, есть возможность выездного голосования. В посольстве Беларуси отмечают, что граждане проявили на этих выборах гораздо большую активность, чем на парламентских.

«Я вышла замуж за гражданина Молдовы и сейчас в данный момент нахожусь здесь. Но Беларусь остается моей родиной, любимой страной, там мои родители, мои друзья. Я хочу выбрать счастливое будущее своей страны», – сказала гражданка Республики Беларусь Татьяна Сергеева.

На территории Молдовы белорусские граждане также могли проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. Этим правом воспользовались около 80% избирателей.



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В посольстве Беларуси отмечают, что граждане проявили на этих выборах гораздо большую активность, чем на парламентских.
 
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