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Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

09.08.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На участке № 1 голосуют звезды эстрады и многие известные политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За всем происходящим следит Евгений Пустовой.   

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

Сейчас на участке для голосования многолюдно. Воскресенье всё-таки, и избиратели активизировались после полудня. Сейчас в фойе много узнаваемых белорусов. Например, главную женщину политического истеблишмента страны Наталью Кочанову мы встретили около рядов выездной торговли. Глава Совета Республики выбирала отечественную косметику.   

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

Пользуется нашей, поэтому так хорошо выглядит. Как пошутила сама Наталья Ивановна – с кремом определиться было сложнее, чем с выбором Президента.  

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мой выбор определен давно, и поэтому у меня никаких сложностей с этим нет. А вот то, что сегодня представили наши предприятия, товаропроизводители, по-моему, это великолепно. Доступная цена, хорошее качество, просто здорово.

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

Настроение на первом участке создают артисты. Они здесь голосуют и поют. В программе настоящий мини-концерт. В такой праздничной атмосфере сохранять серьезность необходимо членам избирательной комиссии. Об особенностях работы на первом участке в этом году нам рассказал заместитель председателя комиссии Алексей Гататулин. 

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

Алексей Гататулин, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №1 Минска:
В первую очередь особенности вызваны эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь. У нас сокращено количество членов комиссии, сокращено количество наблюдателей. В период, когда приходит голосовать первое лицо государства, Президент Республики Беларусь, здесь более жесткие условия пропуска, проверка людей на безопасность. А в целом, ситуация стабильная, нормальная, как, надеюсь, и на всех остальных участках.  

После голосования избиратели кладут шариковые ручки в специальный лоток и здесь их постоянно обрабатывают. А больше никаких особенностей.  

Люди в материале: Наталья Кочанова, Алексей Гататулин, Евгений Пустовой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На участке № 1 голосуют звезды эстрады и многие известные политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За всем происходящим следит...
 
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