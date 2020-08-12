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В Гродно бронированный джип сбил гражданский автомобиль, пострадал ребенок

12.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно бронированный джип силовых ведомств протаранил гражданский автомобиль, пострадал ребенок, сообщает interfax.by со ссылкой на "Нашу ниву".

В среду ночью в белорусских социальных сетях было опубликовано видео, на котором видны стоящие бронированный джип и гражданский автомобиль универсал. Судя по видео джип въехал  универсалу в правый бок. Рядом местом ДТП были видны люди в черной форме и балаклавах.

С изданием "Наша нива" связался очевидец, который рассказал, что в машине, которую сбил джип, пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. "Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали", - рассказал он.

По словам очевидца, семья пострадавших утверждала, что ни не сигналили, просто ехали. "Силовики сказали им, что они сами виноваты", - добавил он.

Как сообщалось, в Беларуси третий день проходят массовые протесты в Минске и других городах страны. Проводится много задержаний.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно бронированный джип силовых ведомств протаранил гражданский автомобиль, пострадал ребенок, сообщает interfax.by со ссылкой на "Нашу ниву".
 
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