В Гродно бронированный джип сбил гражданский автомобиль, пострадал ребенок

В среду ночью в белорусских социальных сетях было опубликовано видео, на котором видны стоящие бронированный джип и гражданский автомобиль универсал. Судя по видео джип въехал универсалу в правый бок. Рядом местом ДТП были видны люди в черной форме и балаклавах.





С изданием "Наша нива" связался очевидец, который рассказал, что в машине, которую сбил джип, пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. "Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали", - рассказал он.





По словам очевидца, семья пострадавших утверждала, что ни не сигналили, просто ехали. "Силовики сказали им, что они сами виноваты", - добавил он.





Как сообщалось, в Беларуси третий день проходят массовые протесты в Минске и других городах страны. Проводится много задержаний.







