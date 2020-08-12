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Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской

12.08.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует ситуацию, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.




"Я говорил со Светланой Тихановской. Она настроена хорошо. Она выскажется о ситуации в скором времени", - написал Линкявичюс в среду в твиттере.

Накануне Линкявичус сообщил, что Тихановская приехала в Литву. Позднее выезд Тихановской из Беларуси официально подтвердил погранкомитет республики.

Президент Литвы Гитанас Науседа в тот же день сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для переговоров с властями Беларуси. Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам президента, обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.
 
 
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Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует...
 
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