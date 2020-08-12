|
«Белтелеком» проведет перерасчет абонентской платы из-за отсутствия доступа к Интернету
Источник материала: ОНТ
Предприятие «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы в связи с тем, что пользователям был недоступен Интернет. Об этом
В «Белтелекоме» рассказали, что с 9 по 11 августа фиксировали «множественные кибератаки различной степени интенсивности».
На предприятии отметили, что увеличили мощности системы Anti-DDoS, благодаря чему значительную часть внешнего шлюза очистили от несанкционированного трафика.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы в связи с тем, что пользователям был недоступен Интернет. Об этом сообщается на сайте компании. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)