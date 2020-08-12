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«Белтелеком» проведет перерасчет абонентской платы из-за отсутствия доступа к Интернету

12.08.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белтелеком» проведет перерасчет абонентской платы из-за отсутствия доступа к Интернету

Предприятие «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы в связи с тем, что пользователям был недоступен Интернет. Об этом сообщается на сайте компании.

В «Белтелекоме» рассказали, что с 9 по 11 августа фиксировали «множественные кибератаки различной степени интенсивности».

На предприятии отметили, что увеличили мощности системы Anti-DDoS, благодаря чему значительную часть внешнего шлюза очистили от несанкционированного трафика.

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Предприятие «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы в связи с тем, что пользователям был недоступен Интернет. Об этом сообщается на сайте компании. В...
 
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