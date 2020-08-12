«Не допустите продолжения этого ужаса». Домрачева обратилась к руководителям отрядов ОМОНа

Источник материала: Tut.by

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева отреагировала в Instagram на события, разворачивающиеся в Беларуси на фоне президентских выборов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте.

Ранее, утром 12 августа, Дарья Домрачева также опубликовала пост, в котором обратилась к «обеим сторонам конфликта».

— Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми, — написала «Герой Беларуси».

Отметим, что после данного поста многие подписчики раскритиковали Домрачеву за слишком мягкую позицию относительно происходящего в стране.

Люди писали:

— О каких гуманных методах вы говорите?

— Понятно, что вам есть что терять и никто не вправе вас о чем-то просить и чего-то требовать. Но если вы решитесь проявить голос — мы будем вам очень благодарны.