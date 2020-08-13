Источник материала: Новости Волковыска

Основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний написали открытое письмо, в котором заявили о раскручивании спирали насилия в Беларуси. Документ уже подписали более 500 человек.

Топ-менеджеры озвучили две проблемы, несовместимые с развитием бизнеса в Беларуси: раскручивание спирали насилия и фальсификация результатов выборов президента.

«Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети Интернет. Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать», — говорится в письме.

Топ-менеджеры прогнозируют массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений.

Поэтому IT-компании призвали госорганы: