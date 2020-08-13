Источник материала: Новости Волковыска

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в Витебске Сергей Питаленко подтвердил, что переписал протокол выборов президента на своем участке после голосования 9 августа. По его словам, в первом протоколе действительно победила Светлана Тихановская. Но, по словам Питаленко, членов комиссии заставили вписать в новый протокол "диктуемые" числа.

Питаленко сказал, что подписал новый протокол, но не объяснил, почему он это сделал. Никаких других подробностей он не стал сообщать и отказался комментировать ситуацию, сообщает Радио Свобода .

По его словам, новый протокол подписали не все члены комиссии. А директор школы, где находился участок, в день выборов написал заявление об увольнении.

"Там все очень серьезно закручено, кто знает, чем это закончится", – пояснил он.

На вопрос, правда ли, что комиссию и лично Питаленко заставил переписать протокол глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский, глава избиркома ответил, что "все слышно на аудио".

Речь идет об аудиозаписи, которая была выложена в Сеть вскоре после выборов 9 августа. На ней человек, который представляется главой Октябрьского района Витебска приезжает в комиссию, где на участке победила Светлана Тихановская, и требует объяснить, "как это получилось".

После того как члены комиссии объясняют, что именно такие результаты получены, он заявляет, что ему не нужны "честные демарши", и требует переписать протокол. В частности, "поменять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом", то есть между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской.

"У меня есть очень жесткое предложение изменить протокол и радикально поменять числа между третьим и четвертым кандидатами, – говорит человек на записи. – Я готов согласиться, что за Тихановскую проголосовало достаточное количество людей. Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нужно решать. Давайте займемся этим вопросом. Чтобы вы здесь не выделялись по соседству".

Корреспондентам Радио Свобода не удалось связаться с Сергеем Сташевским: в администрации утверждают, что чиновник находится на больничном.

По данным независимых наблюдателей, Тихановская 9 августа, вероятно, выиграла выборы у Александра Лукашенко или по меньшей мере набрала достаточное количество голосов, чтобы пройти во второй тур.

Однако ЦИК Беларуси объявил, что Лукашенко победил, набрав 80% голосов, а Тихановская получила лишь 10%.

С момента объявления ЦИК результатов выборов в Беларуси четвертый день продолжаются акции протеста. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

По последним данным, задержаны более 6 тысяч человек, многих из них жестоко избили, в том числе несовершеннолетних. По официальным данным, в больницы обратились более 250 человек с различными травмами. Один человек во время протестов погиб.