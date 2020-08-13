Видео дня: вышел БелАЗ









Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), на котором выпускаются крупнейшие в мире карьерные самосвалы, проводят встречу с руководством предприятия.





ТАСС в пресс-службе БелАЗа. «На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявилив пресс-службе БелАЗа.





Ранее Telegram-канал Nexta сообщил, что на БелАЗе началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Здесь же опубликованы видеозаписи, где запечатлено шествие колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ». На другом видео можно увидеть толпу, собравшуюся рядом с флагом.





«Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить, — рассказал изданию Tut.by один из работников БелАЗа.







