ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видео дня: вышел БелАЗ

13.08.2020 13:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работники БелАЗа собрались у центральной проходной. На заводе пока заверяют, что о забастовке речь не идет

Видео дня: вышел БелАЗ


Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), на котором выпускаются крупнейшие в мире карьерные самосвалы, проводят встречу с руководством предприятия.

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявили ТАСС в пресс-службе БелАЗа.

Ранее Telegram-канал Nexta сообщил, что на БелАЗе началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Здесь же опубликованы видеозаписи, где запечатлено шествие колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ». На другом видео можно увидеть толпу, собравшуюся рядом с флагом.

«Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить, — рассказал изданию Tut.by один из работников БелАЗа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники БелАЗа собрались у центральной проходной. На заводе пока заверяют, что о забастовке речь не идет
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Бортич вышла с пикетом к белорусскому посольству в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика