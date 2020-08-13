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Офис Яндекса и Uber в Минске заблокирован вооруженными людьми в черном

13.08.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженные люди в черном камуфляже заблокировали офисы «Яндекса» и в Минске, сообщили источники ТАСС и The Bell.

Офис Яндекса и Uber в Минске заблокирован вооруженными людьми в черном
В «Яндексе» подтвердили эту информацию. «Подтверждаем. Выясняем детали», — заявили «Медузе» в пресс-службе компании.

По информации The Bell, в заблокированном офисе находятся несколько сотрудников.

Всего в минском офисе «Яндекса» работают около 120 человек.

"Яндекс" также подтверждает присутствие неизвестных людей с оружием и в офисе Uber в Минске, передает ТАСС

Как передает sputnik.by, в минском офисе "Яндекс такси" и Uber проходят обыски.

Тем временем телеграм-каналы сообщают, что компания Wargaming эвакуирует сотрудников из офиса. Руководство сообщает, что туда также едут силовики.
 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске, сообщили источники ТАСС и The Bell.
 
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