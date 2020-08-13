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Офис Wargaming готов к релокации
Источник материала: Партизан
"Эвакуации нет, сотрудники работают из дома", — сообщили в IT-компании.
Позже гендиректор компании Виктор Кислый в своем обращении к сотрудникам заявил, что руководство "внимательно следит за ситуацией". "Находился и нахожусь в постоянном контакте с нашими лидерами в Минске", - написал Кислый.
Компания формирует план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств. Будут предложены варианты "удаленки" по желанию: Киев, Санкт-Петербург, Никосия и другие.
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"Эвакуации нет, сотрудники работают из дома", — сообщили в IT-компании.
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