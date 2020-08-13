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Офис Wargaming готов к релокации

13.08.2020 18:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Эвакуации нет, сотрудники работают из дома", — сообщили в IT-компании.

Позже гендиректор компании Виктор Кислый в своем обращении к сотрудникам заявил, что руководство "внимательно следит за ситуацией". "Находился и нахожусь в постоянном контакте с нашими лидерами в Минске", - написал Кислый. 

Компания формирует план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств. Будут предложены варианты "удаленки" по желанию: Киев, Санкт-Петербург, Никосия и другие.
 
Теги: Минск
 
 
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"Эвакуации нет, сотрудники работают из дома", — сообщили в IT-компании.
 
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