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Умер от передозировки? Родные парня, умершего после задержания в Гомеле, ищут тех, кто его видел

14.08.2020 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После официального заявления СК о том, что на теле Александра Вихора, которого 9 августа в Гомеле задержал ОМОН, не обнаружено видимых телесных повреждений, родные скончавшегося парня просят показать им тело сына, а им говорят, что он умер от передозировки.

Напомним, молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было, сообщал СК.

13 августа сестра умершего Александра, Ольга, плачет.

— Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас поправили: «Он не погибший. Он умер от передозировки наркотиками». Что? Да он даже не курил никогда! — возмущается она. — И потом, какие наркотики? Ведь он же был под стражей несколько дней до смерти.

Родные наняли адвоката и намерены пристально следить за следствием. Они, говорят, просят показать им тело сына.

Также они обращаются к тем, кому что-либо известно о Саше после задержания: что происходило в автозаках, в которых перевозили парня, а также в СИЗО или в других местах, в которых он успел побывать до смерти? Если вы знаете об этом, напишите на [email protected] или в бот телеграма @tutby_news_bot. Мы свяжем вас с семьей.
 
Теги: Гомель
 
 
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После официального заявления СК о том, что на теле Александра Вихора, которого 9 августа в Гомеле задержал ОМОН, не обнаружено видимых телесных повреждений, родные...
 
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