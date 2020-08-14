Это что-то невероятное: в Беларуси рабочие по всей стране с раннего утра вышли на забастовку

Источник материала: KYKY

В Беларуси прошли выборы. И, хоть ЦИК еще не торжественно не объявил свой итог, по всем госСМИ уже говорят, что у Лукашенко 80%. Беларусы с этим не согласны, поэтому по всей стране устраивают рабочие забастовки и становятся в цепи солидарности. Вчера бастовал гигант БелАЗ, «Гефест», МАЗ и многие другие. Рассказываем, кто бастует сегодня.

Столичный завод имени Козлова в 8 утра: уже идут споры с джентльменом в пиджаке.

Минский электро-технический завод и вчера протестовал, и сегодня:

В Жлобине бастует БМЗ.

Работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района уже подняли на работе БЧБ.

Мебельная фабрика «ЗОВ» в Гродно.

Минские Кабельные Сети.

Есть информация, что на забастовку вышли даже работники БелАЭС, но пока что она не подтверждена.

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