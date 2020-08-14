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Немецкий «Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико»

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Немецкий «Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико»

В футбольной лиге чемпионов определился второй полуфиналист. Немецкий «Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико».  

Испанский клуб был фаворитом встречи, особенно на фоне потерь соперника. Клуб продал свою главную звезду Тимо Вернера в «Челси». Счет в матче открыли именно представители Германии. В начале второго тайма Дани Ольмо замкнул передачу Марселя Забитцера. «Атлетико» отыгрался, когда пенальти на 71-й минуте реализовал Жоау Фелиш – 1:1. Победу «Лейпцигу» за три минуты до окончания основного времени принес американский полузащитник Талер Адамс. Сегодня определится третий полуфиналист турнира: «Бавария» сыграет с «Барселоной».

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В футбольной лиге чемпионов определился второй полуфиналист. Немецкий «Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико».   Испанский клуб был фаворитом встречи, особенно...
 
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