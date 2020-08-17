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Юрий Дудь порекомендовал посмотреть белорусский фильм (и это никак не связано с протестами)
Источник материала: Tut.by
Юрий Дудь в своем Instagram порекомендовал
Дудь отметил, что только в разгар белорусских протестов (так случайно совпало) он посмотрел фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук.
— Должен сказать, что это просто
Картина рассказывает о девушке Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х и мечтает переехать в Америку. В американское посольство необходимо предоставить документы об официальном месте работы и зарплате, чтобы доказать «крепкую связь с родиной». В результате ошибки в поддельной справке с места работы, Веле необходимо провести неделю в незнакомой семье из небольшого заводского городка. Именно к ним домой для проверки данных будут звонить из посольства.
Фильм вышел в 2018 году, это первый за 20 лет фильм, который
Ранее, напомним, на фоне протестов и жестоких задержаний Дудь
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Юрий Дудь в своем Instagram порекомендовал белорусский фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Интервьюер написал, что это отличное кино про человеческое стремление к...
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