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Юрий Дудь порекомендовал посмотреть белорусский фильм (и это никак не связано с протестами)

17.08.2020 08:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Дудь в своем Instagram порекомендовал белорусский фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Известный интервьюер написал, что это отличное кино про человеческое стремление к переменам.


Фото: кадр из фильма «Хрусталь»

Дудь отметил, что только в разгар белорусских протестов (так случайно совпало) он посмотрел фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук.

— Должен сказать, что это просто #за**ись. Отличное кино про человеческое стремление к переменам, — написал в соцсети Юрий.

Картина рассказывает о девушке Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х и мечтает переехать в Америку. В американское посольство необходимо предоставить документы об официальном месте работы и зарплате, чтобы доказать «крепкую связь с родиной». В результате ошибки в поддельной справке с места работы, Веле необходимо провести неделю в незнакомой семье из небольшого заводского городка. Именно к ним домой для проверки данных будут звонить из посольства.

Фильм вышел в 2018 году, это первый за 20 лет фильм, который отправляли от Беларуси на «Оскар». Картина не попала в шорт-лист «Оскара», но побывала на массе других кинофестивалей и в прокате нескольких стран. AFISHA.TUT.BY публиковала рецензию на «Хрусталь» — прочитать можно тут.

Ранее, напомним, на фоне протестов и жестоких задержаний Дудь обратился к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам.

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Теги: Минск
 
 
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Юрий Дудь в своем Instagram порекомендовал белорусский фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Интервьюер написал, что это отличное кино про человеческое стремление к...
 
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