СМИ: Тихановская собирается объявить себя новым президентом Беларуси

Главная соперница Лукашенко на выборах президента надеется на поддержку Запада / Фото REUTERS





Rzeczpospolita . Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси. О подготовке заявления Тихановской сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии





"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - сказала Красулина.