«Наши зарплаты — это пули ОМОНа». Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку и формируют стачкомы

В 8 утра возле проходной второго рудоуправления многолюдно, шахтеры эмоционально обсуждают, почему они решились на такой шаг.





— Мы хотим быть солидарны со всей страной. Наши требования не выполняются, вот почему забастовка. Она будет длиться, пока ничего не изменится, — объясняют мужчины.





В истории «Беларуськалия» эта забастовка не первая. Мужчины вспоминают, что через это проходили в конце 80-х и начале 90-х.





— Это было очень давно, — отмечают они.





— Чиновники говорят, если остановить производство, люди потеряют зарплату. Вас это не останавливает? — спрашивает TUT.BY.





— Мы низшее звено и много не потеряем, это потеряет Лукашенко, — отвечает один.





И тут же его подхватывает коллега:





— Потерять свободу всей страны дороже. Контракты можно восстановить.





Рабочие говорят: понимают, к чему приведет забастовка, но другого выхода нет.





— Мы хотим мирно решить ситуацию и выступаем за мир. Остановить такое предприятие — серьезный удар по экономике, врачам и учителям нужно платить зарплаты, пополнять бюджет. Прекрасно это понимаем, но другого способа подействовать на власть нет, — с этими словами сотрудники «Беларуськалия» заходят в здание второго рудоуправления.





На проходную пришли те, кто работал в ночную смену, отдохнул пару часов — и снова на работу, и те, кто официально в отпуске.





Встреча с руководством длилась полчаса, сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство.





— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».





Почти единогласно они проголосовали за забастовку, сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается.





Во внутреннем дворике бурлят дискуссии. Здесь задают один и тот же вопрос: почему после всех издевательств над задержанными министр внутренних дел Юрий Караев не ушел в отставку?





— Его место должен занять другой, но ничего подобного не происходит. Люди выходят тысячами на улицу, и органы внутренних дел в Бресте Витебске с ли как-то говорить с народом, пытаться что-то объяснить. Но отделаться от того произвола, который прокатился по всей стране, невозможно, — возмущаются шахтеры.





— Как вы считаете, кто сейчас должен уйти в отставку? — интересуется TUT.BY.

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— Все! Начиная от Лукашенко и заканчивая мэрами городов, а весь ОМОН под замок! Нас как нацию стали убивать с весны, а теперь хватают за то, что ты не так посмотрел, опасно домой идти в 12 ночи после работы. Моя жена наблюдала, как во дворе дома в спальном районе человека избили, как кусок мяса загрузили в автобус и увезли, — и таких историй тут могут рассказать не одну.





— А генеральный прокурор вообще не дал никакой оценки этому!





Напомним, в пятницу, 14 августа, в Солигорске проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками «Беларуськалия» встретилось руководство предприятия. На встрече люди выдвинули следующие требования: освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании ОМОНа с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службе в органах МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей. Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.



