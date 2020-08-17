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Лукашенко по Минску уже не ездит - летает: на МЗКТ прибыл на вертолете
Источник материала: Партизан
На МЗКТ Лукашенко прилетел на вертолете, сообщает в своем телеграм-канале TUT.by, публикуя фото
Работников предприятия для встречи с Лукашенко отбирали самых надежных, никого с белой лентой не путили. Место встречи оцеплено милицией
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На МЗКТ Лукашенко прилетел на вертолете, сообщает в своем телеграм-канале TUT.by, публикуя фото
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