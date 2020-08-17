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Вот и поговорили: Лукашенко не встретился с собравшимися на территории МЗКТ работниками

17.08.2020 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он что-то вещал перед маленькой отобранной группой людей в одном из цехов, сообщает в своем телеграме KYKY.ORG.



В то время, как Лукашенко ждали работники МЗКТ на открытой площадке на территории предприятия, он предпочел пообщаться с узкой группой отобранных людей в одном из цехов. 



Во время такой его Цвстречи" огромная колонна рабочих тракторного и электротехнического заводов подошла к МЗКТ.

Однако по странному совпадению именно примерно в этот момент встреча Лукашенко в "узком кругу" закончилась и он покинул территорию завода также как и прибыл - на вертолете.

Таким образом ни пришедшие к заводу работники других предприятий, ни основная масса работников МЗКТ так и не дождались Лукашенко.
 
 
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Он что-то вещал перед маленькой отобранной группой людей в одном из цехов, сообщает в своем телеграме KYKY.ORG.
 
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