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На МЗКТ Лукашенко кричали "Уходи!"

17.08.2020 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко рабочие кричат «УХОДИ!» на МЗКТ! И он это слышит и мямлит в ответ "Спасибо".

На МЗКТ Лукашенко кричали "Уходи!"
И это отобранные рабочие, потому что к тем, кто стоит у проходной, Лукашенко так и не вышел. А это не только работники МЗКТ, но также МАЗа и МТЗ.

Государственные СМИ, в частности агентство БЕЛТА, начали цитировать Лукашенко раньше, чем он начал выступать, поэтому есть сомнения, что он смог произнести всю ранее заготовленную речь именно перед рабочими, а не перед теми, кого собрали в цеху для встречи с ним.

  




Общение с людьми на улице, судя по видео, было таким: 
 
— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

— Да!

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Общение в цехах

Во время общения с рабочими в цехах Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, передает пресс-служба президента.

Ему доложили, что в целом заводы работают.

— Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — сказал Лукашенко.
 
 
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Лукашенко рабочие кричат «УХОДИ!» на МЗКТ! И он это слышит и мямлит в ответ "Спасибо".
 
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