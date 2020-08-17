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Генпрокуратура начала публиковать списки арестованных демонстрантов

17.08.2020 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Беларуси получает обращения о пропавших без вести демонстрантах, которые участвовали в протестах на прошлой неделе. Об этом в официальном телеграм-канале сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы прояснить ситуацию, было принято решение публиковать списки отбывающих административный арест (см. по ссылке). В пресс-службе отметили, что список будет обновляться и дополняться.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — добавили в пресс-службе.

Также Генпрокуратура получает многочисленные заявления «с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов».

Все эти заявления пересылаются в Следственный комитет «для принятия решений по существу», заявили в пресс-службе.

«По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений», — говорится в сообщении.
 
 
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Генпрокуратура Беларуси получает обращения о пропавших без вести демонстрантах, которые участвовали в протестах на прошлой неделе. Об этом в официальном...
 
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