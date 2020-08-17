|
Следственный комитет получил около 700 заявлений от пострадавших в ходе протестов, но уже неделю не может арестовать никого из виновных. И даже не пытается
Источник материала: Партизан
Следственный комитет работает над установлением обстоятельств противоправных действий в ходе уличных акций.
Как сообщает СК, поступили заявления от более чем 600 граждан, которые получили телесные повреждения при из задержании силовиками. Еще около 100 человек заявили о получении телесных в местах временного содержания.
Также следственные органы получили 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного транспорта, объектов городской инфраструктуры.
СК заверяет, что все перечисленным фактам будет дана правовая оценка. При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет получил около 700 заявлений от пострадавших в ходе протестов, но уже неделю не может арестовать никого из виновных. И даже не пытается
Следственный комитет работает над установлением обстоятельств противоправных действий в ходе уличных акций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)