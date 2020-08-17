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Следственный комитет получил около 700 заявлений от пострадавших в ходе протестов, но уже неделю не может арестовать никого из виновных. И даже не пытается

17.08.2020 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет работает над установлением обстоятельств противоправных действий в ходе уличных акций.


Как сообщает СК, поступили заявления от более чем 600 граждан, которые получили телесные повреждения при из задержании силовиками. Еще около 100 человек заявили о получении телесных в местах временного содержания.

Также следственные органы получили 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного транспорта, объектов городской инфраструктуры.

СК заверяет, что все перечисленным фактам будет дана правовая оценка. При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.
 
 
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Следственный комитет работает над установлением обстоятельств противоправных действий в ходе уличных акций.
 
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