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Правительство Германии связалось с Тихановской

17.08.2020 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство ФРГ подтвердило, что официальному Берлину удалось связаться с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает РИА Новости.


"Да, такой контакт состоялся", – подтвердил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом уровень и непосредственное содержание консультаций не разграшаются.

Как сказал Зайберт, он не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, уточнив, что "это не имеет отношения к делу".

Как сообщалось ранее, сегодня утром Светлана Тихановская записала новое видеообращение к соотечественникам.

В нем она, в частности, заявила, что стране для преодоления общественно-политического раскола необходима организация и проведение "новых, честных и прозрачных президентских выборов".

Тихановская также заявила о готовности стать национальным лидером до новых выборов.
 
 
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Правительство ФРГ подтвердило, что официальному Берлину удалось связаться с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает РИА Новости.
 
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