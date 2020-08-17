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Правительство Германии связалось с Тихановской
Источник материала: Партизан
Правительство ФРГ подтвердило, что официальному Берлину удалось связаться с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает РИА Новости.
"Да, такой контакт состоялся", – подтвердил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом уровень и непосредственное содержание консультаций не разграшаются.
Как сказал Зайберт, он не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, уточнив, что "это не имеет отношения к делу".
Как сообщалось ранее, сегодня утром Светлана Тихановская записала новое видеообращение к соотечественникам.
В нем она, в частности, заявила, что стране для преодоления общественно-политического раскола необходима организация и проведение "новых, честных и прозрачных президентских выборов".
Тихановская также заявила о готовности стать национальным лидером до новых выборов.
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Правительство ФРГ подтвердило, что официальному Берлину удалось связаться с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает РИА Новости.
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