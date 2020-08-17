Начальник «Городеи»: «Нас всех не заткнуть! Нас запугивают, затыкают рты. Но я не боюсь! Приезжайте. Хватайте меня. Убивайте»

«Я против насилия! Я не могу без слез смотреть, как наших братьев и сестер, детей и внуков убивают, калечат, пытают. Зачем нужна такая жестокость к своим людям? Прямо сейчас уничтожают белорусский народ, наших родных и близких людей. Это фашизм в высшем его проявлении. Мы выходим на мирные протесты не за деньги, а за честные выборы, за справедливость, за правду, за свободу.





Я за справедливость и против зверств солдат и ОМОНа. Я очень хочу, чтобы мои дети и внуки жили в красивой, честной и правдивой стране. Там не должно быть место страху, ненависти к своему народу и бесконечной лжи. Полностью поддерживаю Беларусь в ее стремлении мирно выражать свои мысли и требования. Нас всех не заткнуть! Мы большой единый народ, который за 26 лет беспросветного хамства устал. Нас запугивают, затыкают рты. Но я не боюсь! Приезжайте. Хватайте меня. Убивайте», – заявил Тюнис.