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Президент Германии обратился к Александру Лукашенко

17.08.2020 14:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов.

"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", - заявил он во время своего выступления в Берлине.

Штайнмайер добавил, что участники мирных акций "заслуживают нашу солидарность и поддержку".

Более недели в Беларуси продолжаются несанкционированные акции. Начались они 9 августа после окончания основного дня выборов президента.

В первые дни акции подавлялись силовиками, которые применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, в первые дни акций были задержаны около семи тысячи человек, один протестующий погиб, один скончался в застенках, судьба 80 человек неизвестна..
 
 
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов.
 
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