|
Президент Германии обратился к Александру Лукашенко
Источник материала: Партизан
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов.
"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", - заявил он во время своего выступления в Берлине.
Штайнмайер добавил, что участники мирных акций "заслуживают нашу солидарность и поддержку".
Более недели в Беларуси продолжаются несанкционированные акции. Начались они 9 августа после окончания основного дня выборов президента.
В первые дни акции подавлялись силовиками, которые применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, в первые дни акций были задержаны около семи тысячи человек, один протестующий погиб, один скончался в застенках, судьба 80 человек неизвестна..
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)