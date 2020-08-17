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Крупнейшие бренды сняли рекламу со всех телеканалов

17.08.2020 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие компании остановили рекламу на всех белорусских телеканалах, среди них крупные международные рекламодатели - Danone, Nestlé и другие.

Крупнейшие бренды сняли рекламу со всех телеканалов
Как сообщили редакции Marketing.by игроки рекламного рынка, среди компаний крупные международные рекламодатели - Danone, Nestlé и другие.

Ситуацию комментирует Александр Василевич, руководителя агентства Vondel\Hepta:

"Большасць нашых кліентаў прыпанілі рэкламу на тэлебачанні. Але гэта заняло пэўны час, пачынаючы з мінулага тыдню, бо тэлебачанне не здымае рэкламу адразу, гэта займае некалькі дзён, асабліва калі кліент вялікі.

Усе спадзяюцца, што зняцце рэкламы - гэта часовая мера, што тэлебачанне стане лепш, чым было раней. Усё залежыць ад агульнага становішча ў краіне.

Многія пытаюцца: што будзе далей? Але гэтага ніхто не ведае. Гэта могуць быць розныя сцэнарыі, і іх можа быць шмат. Таму пакуль, як я разумею, для многіх кампаній гэта мера часовая".


А вот комментарий по поводу снятия рекламы с телеканалов, который Marketing.by оперативно предоставил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев:

"Компания следит за тем, как развивается ситуация в стране, и вносит соответствующие коррективы в операционную деятельность, в том числе и связанную с рекламным продвижением.

Свою рекламную активность мы снизили еще с начала августа, на сегодняшний день она приостановлена практически полностью: минимизированы информационные рассылки и digital-активности, не осуществляется медиапланирование выходов в эфире общенациональных и региональных телеканалов, не проводится новых OOH-кампаний за исключением долгосрочных, договоры по которым были заключены ранее.

То же самое касается и наших официальных аккаунтов в социальных сетях: пока мы только лишь оперативно информируем клиентов о статусе предоставляемых услуг связи, например, о причинах отсутствия доступа к интернет-сервисам. 

В то же время мы понимаем, что СМИ — как печатным, так и электронным — в это непростое время необходима поддержка. Размещение рекламы — один из способов эту поддержку оказать. Поэтому запланированные в СМИ рекламные кампании и спецпроекты А1 не отменяются, а переносятся на некоторый период".
 
 
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Многие компании остановили рекламу на всех белорусских телеканалах, среди них крупные международные рекламодатели - Danone, Nestlé и другие.
 
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