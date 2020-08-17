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Председатель Жодинского горисполкома сказал, что за Лукашенко проголосовало 66%

17.08.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Жодинского горисполкома записал видеообращение к жителям, в котором озвучил, наконец, официальные итоги выборов в городе.



Как заявил Дмитрий Заблоцкий, за Александра Лукашенко проголосовало 66% от принявших участие в выборах жодинцев, а за Светлану Тихановскую только 27%.

Руководитель местной власти согласился с тем, что 27% — это много, но призвал принять волю большинства.

Он также сообщил, что в городе нет ОМОНа, а есть только внутренние войска, которые несут охрану тюрьмы и временного изолятора, а также административных зданий.

Заблоцкий поведал и о том, что в больницах нет никого, получивших травмы с протестами, но ранее обращались семь человек, в том числе одна девушка.

Председатель горисполкома заверил, что никто от избиений не умер, даже тот парень, которого избивали ночью 13 августа в Жодино дубинками, что запечатлено на видео, получившем широкое распространение в интернете.

По словам Заблоцкого, этот парень за медицинской помощью вообще не обращался.

Но если захочет, но боится идти в милицию с соответствующим заявлением на действия сотрудников внутренних дел, то пусть он и все, кого избили, принесут заявления лично председателю горисполкома, и он, Заблоцкий, проконтролирует рассмотрение этих заявлений.

В завершение своего обращения Дмитрий Заблоцкий призвал жодинцев вести себя достойно, потому что белорусы — трудолюбивый и толерантный народ, и все любят нашу родину.
 
 
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Председатель Жодинского горисполкома записал видеообращение к жителям, в котором озвучил, наконец, официальные итоги выборов в городе.
 
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