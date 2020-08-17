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Одного из диджеев «Перемен» избивал замглавы МВД. Это он говорил, что на Окрестина «издевательств нет»
Источник материала: Партизан
Вчера на свободу вышли те самые диджеи, которые на провластном митинге вопреки всему включили Цоя «Перемен». Напомним, их задержали сразу же после перфоманса, а потом каждому дали 10 суток на Окрестина.
на переднем плане Александр Барсуков
После освобождения Влад Соколовский пообщался с
И это не самое страшное: Влад заявил, что на Окрестино его били. Он рассказал, как к нему пришел человек со словами: «Включил музыку? Перемен хотел? Столько людей вышло на улицы, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10». После чего два раза ударил его и ушел.
Когда Влад освободился, в человеке, который его бил, он узнал замглаву МВД Александра Барсукова. Это тот самый человек, который 14 августа на пороге Окрестина заявил, что там «издевательств нет».
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Одного из диджеев «Перемен» избивал замглавы МВД. Это он говорил, что на Окрестина «издевательств нет»
Вчера на свободу вышли те самые диджеи, которые на провластном митинге вопреки всему включили Цоя «Перемен». Напомним, их задержали сразу же после перфоманса, а...
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