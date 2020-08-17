Источник материала: ОНТ

Обновлён рейтинг Женской теннисной ассоциации. Арина Соболенко сохранила за собой 11-ю позицию.

Виктория Азаренко с 58-го места опустилась на 59-е. Александра Саснович располагается сейчас на 105-й строке. И лишь Ольга Говорцова смогла улучшить свой рейтинг за последнюю неделю. Она поднялась на шесть позиций и занимает 129 место. Лидирует австралийка Эшли Барти. В тройке также румынка Симона Халеп и Каролина Плишкова из Чехии.

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