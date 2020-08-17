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Обновлён рейтинг Женской теннисной ассоциации

17.08.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновлён рейтинг Женской теннисной ассоциации

Обновлён рейтинг Женской теннисной ассоциации. Арина Соболенко сохранила за собой 11-ю позицию. 

Виктория Азаренко с 58-го места опустилась на 59-е. Александра Саснович располагается сейчас на 105-й строке. И лишь Ольга Говорцова смогла улучшить свой рейтинг за последнюю неделю. Она поднялась на шесть позиций и занимает 129 место. Лидирует австралийка Эшли Барти. В тройке также румынка Симона Халеп и Каролина Плишкова из Чехии. 

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Обновлён рейтинг Женской теннисной ассоциации. Арина Соболенко сохранила за собой 11-ю позицию.  Виктория Азаренко с 58-го места опустилась на 59-е. Александра...
 
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