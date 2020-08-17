У ЦИК Беларуси нет оснований признать выборы президента недействительными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Беларуси рассмотрела ряд жалоб на итоги президентских выборов и заявила, что признать их недействительными нет оснований, заявили в ЦИК.

В ЦИК Беларуси поступили многочисленные электронные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, назначить в связи с этим повторный подсчет голосов избирателей либо признать выборы недействительными по участку для голосования

"Оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется", – заявили в ЦИК.

"В соответствии с Избирательным кодексом, копия протокола участковой комиссии о результатах голосования после его подписания вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном комиссией. ЦИКом рекомендовано использовать для размещения копии протокола доску объявлений или информационный стенд в здании, где проходило голосование. Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке", – пояснили в ЦИК.

Кроме того, отметили в ЦИК, полномочия участковых комиссий по выборам президента прекращены после завершения выборов на участке для голосования, то есть 9 августа 2020 года.

Там также разъяснили, что повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов.

"Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано", – сказали в ЦИК.

Относительно признания выборов по участку для голосования недействительными, в ЦИК отметили, что, согласно Избирательному кодексу, выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике.