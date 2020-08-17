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У ЦИК Беларуси нет оснований признать выборы президента недействительными
17.08.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Беларуси рассмотрела ряд жалоб на
© Sputnik / Виктор Толочко
В ЦИК Беларуси поступили многочисленные электронные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, назначить в связи с этим повторный подсчет голосов избирателей либо признать выборы недействительными по участку для голосования
"Оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется", – заявили в ЦИК.
"В соответствии с Избирательным кодексом, копия протокола участковой комиссии о результатах голосования после его подписания вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном комиссией. ЦИКом рекомендовано использовать для размещения копии протокола доску объявлений или информационный стенд в здании, где проходило голосование. Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке", – пояснили в ЦИК.
Кроме того, отметили в ЦИК, полномочия участковых комиссий по выборам президента прекращены после завершения выборов на участке для голосования, то есть 9 августа 2020 года.
Там также разъяснили, что повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов.
"Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано", – сказали в ЦИК.
Относительно признания выборов по участку для голосования недействительными, в ЦИК отметили, что, согласно Избирательному кодексу, выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике.
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В Центризбиркоме заявили, что жалобы, потупившие в комиссию, носят "по существу предположительный характер".
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