Олег Рыженков: «ОМОН где-то, может, превысил свои полномочия. Но их же тоже провоцировали»

Источник материала: Tut.by

Старший тренер женской биатлонной сборной Беларуси Олег Рыженков прокомментировал tribuna.com протесты в Беларуси.



Олег Рыженков. Фото: biathlon.by

– Конечно, есть перебор со стороны власти. Есть перебор со стороны тех, кто митингует и протестует. Может быть, не все люди до конца понимают ситуацию. Может, где-то кто-то поддается эмоциям. Нужно успокоиться и трезво взвесить все за и против, а потом уже идти митинговать и голосовать. Это моя точка зрения.

– Вы сказали «трезво все взвесить». А кто со стороны протестующих должен этим заниматься?

– Понимаете, толпу очень легко завести, вы сами это прекрасно знаете. А когда люди подвергаются общему мнению и скандируют... Да, это сделать легко. Обвалить все и рассыпать проще простого. А собрать все воедино, в кучу, и сделать сильную страну не каждый сможет. Это моя точка зрения. А если люди поддаются каким-то минутным эйфорическим эмоциям, то не всегда это хорошо кончается.

– Раньше могли предположить, что так много протестующих выйдет на улицу?

– Конечно. Почему нет? Все люди всегда хотят желать лучшего.

Конечно, то, что людей бьют на улице, – это плохо. Это плохо, что ОМОН где-то, может, превысил свои полномочия. Но их же тоже провоцировали. На многих видео это тоже прекрасно видно. Вы сами прекрасно знаете, в Сети гуляет много видеосюжетов.

Понятно, что есть провокаторы среди тех, кто сегодня митингует, кто бастует. Не сами люди выходят и начинают крушить, ломать и буянить. Может быть, надо было в начале сдержать те эмоции, которые необходимо уметь сдерживать в себе, тогда уже было бы немножко по-другому. А когда люди вышли заряженные на то, чтобы протестовать, то это, конечно, может быть, не совсем правильно. Я, конечно, не поддерживаю в данной ситуации ни тех, ни тех. Хочется жить в покое и мире, в благополучии.

– Как думаете, что будет дальше в нашей стране? Останется ли эта власть? Или произойдут какие-то изменения?

– На мой взгляд, все будет хорошо. Это я точно знаю.

– Ходили на выборы?

– Да, ходил.

– За кого проголосовали?

– Я голосовал за нынешнюю власть.

– В биатлонной сборной обсуждали ситуацию в стране? Как подопечные воспринимают происходящее?

– Вы знаете, у нас все грамотные, здоровые люди. Все адекватно воспринимают ситуацию. Искать подводные камни здесь не надо. Да, та ситуация, которая сложилась, она никого не радует. Особенно то, что произошло за последние несколько дней. Но мы все адекватные люди. И прекрасно все понимаем.