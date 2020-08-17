Вооружённые силы начали масштабное учение на границе

Источник материала: ОНТ

Мир и спокойствие на рубежах страны обеспечивают белорусские военные. Вооружённые силы сегодня начали масштабное учение на границе.

Эти манёвры плановые. Участие в них примут артиллерийские и ракетные войска. Тактическое учение с батареями реактивных дивизионов пройдут вблизи Островца, полигонов «Гожский» и «Неман». Три зенитных ракетных полка уже заступили на дежурство по противовоздушной обороне госграницы.

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