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Вооружённые силы начали масштабное учение на границе

17.08.2020 18:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вооружённые силы начали масштабное учение на границе

Мир и спокойствие на рубежах страны обеспечивают белорусские военные. Вооружённые силы сегодня начали масштабное учение на границе. 

Эти манёвры плановые. Участие в них примут артиллерийские и ракетные войска. Тактическое учение с батареями реактивных дивизионов пройдут вблизи Островца, полигонов «Гожский» и «Неман». Три зенитных ракетных полка уже заступили на дежурство по противовоздушной обороне госграницы. 

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Мир и спокойствие на рубежах страны обеспечивают белорусские военные. Вооружённые силы сегодня начали масштабное учение на границе.  Эти манёвры плановые....
 
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